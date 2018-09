Pflichtschulen dürfen Konten eröffnen

“Einen weiteren Beitrag zur Stärkung der Schulautonomie”, sieht darin die Salzburger Bildungslandesrätin Maria Hutter (ÖVP). Per neuem Gesetz sind die Schulen nun berechtigt, in eigenem Namen Geld im Zusammenhang mit Aktivitäten und Maßnahmen des schulischen Geschehens sowie finanzielle Zuwendungen entgegen zu nehmen und darüber zu verfügen. Damit können die allgemeinbildenden Pflichtschulen – dazu gehören Volksschulen, Hauptschulen, Neue Mittelschulen, Polytechnische Schulen und Sonderschulen – nun auch ein oder mehrere Konten bei einer Bank eröffnen. “Direktorinnen und Direktoren oder auch einzelne Lehrkräfte müssen nun nicht mehr ihre privaten Konten oder Sparbüchern verwenden. Ein für alle Beteiligte unbefriedigender rechtlicher Zustand ist damit zu Ende”, so Hutter.

“Verwahrgelder” mussten privat gesammelt werden

Möglich macht dies das erste Salzburger Bildungsreform-Ausführungsgesetz, das heuer am 27. Juni vom Landtag einstimmig beschlossen wurde und schon für dieses Schuljahr gilt. Bisher mussten die Lehrer die sogenannten “Verwahrgelder” privat sammeln und irgendwo aufbewahren. Verwahrgelder sind zum Beispiel Beiträge für die Klassenkasse, Wienwoche, Werkunterricht, Kopien, für Sportwochen oder für andere Schulveranstaltungen.

Endlich Rechtssicherheit für Direktoren und Lehrkräfte

Erfreut über die bürokratische Erleichterung zeigt sich zum Beispiel Wolfgang Zingerle, der als Direktor der Neuen Mittelschule Mittersill und ARGE-Leiter der Direktoren der Neuen Mittelschulen Salzburgs weiß, wovon er spricht: “Jetzt sind wir endlich rechtlich abgesichert. Wir haben nun sogar die Möglichkeit, Subkonten zu eröffnen, zum Beispiel für Klassenvorstände.”