PH Salzburg wird bis 2020 saniert

Bereits im Sommer des Vorjahres sind die rund 5.800 Studenten der PH Salzburg samt Prxaisvolksschule aus der Akademiestraße 23 in die alten Uni-Gebäude am nahen Mühlbacherhofweg bzw. in die Akademiestraße 26 übersiedelt.

Vor rund zwei Wochen haben nun die ersten Arbeiten begonnen. Bis Dezember soll das bestehende Bauwerk entkernt werden, wie Direktorin Elfriede Windischbauer im Gespräch mit SALZBURG24 schildert. Ab Jänner soll mit der Errichtung der zukünftig unterirdischen Hörsäle begonnen werden, ab April soll schließlich der Auf- und Ausbau. „Bis zum Frühsommer 2020 sollen die Arbeiten finalisiert sein. Es wäre ideal, wenn im folgenden Wintersemester der volle Lehrbetrieb in der Akademiestraße stattfinden kann“, sagt die Direktorin. Danach soll der Neubau des PH-Gebäudes in der Viktor-Keldorfer-Straße starten.

PH Salzburg: Sanierung um 35 Millionen Euro

Die Kosten für die Arbeiten am Komplex mit der Hausnummer 23 belaufen sich laut Bundesimmobiliengesellschaft auf rund 35 Millionen Euro. Diese werden zur Gänze vom Bund getragen, so Windischbauer. Am Dienstag findet der offizielle Spatenstich statt. Dazu wird auch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in Salzburg erwartet.