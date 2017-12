Philadelphia als Nummer 1 der NFC ins Play-off

Die Eagles feierten einen 19:10-Heimsieg gegen die Oakland Raiders - © APA (AFP/Getty)

Die Philadelphia Eagles gehen als Nummer eins der National Football Conference in die Play-offs der NFL. Die Eagles feierten am Montag einen 19:10-Heimsieg gegen die Oakland Raiders und haben sich damit vor der letzten Runde am kommenden Wochenende Platz eins in der Conference gesichert. Damit hätten sie bis zur Super Bowl immer Heimrecht.