Philippinische Fischer fanden Kokain im Millionenwert

Die Droge hatte sich in dem Container in 27 Päckchen zu je einem Kilogramm befunden. (Symbolbild) - © APA

Ein “Fang” der etwas anderen Art: Philippinische Fischer haben einen Plastikcontainer mit Kokain im Marktwert von 168 Millionen Pesos (etwa 2,6 Millionen Euro) entdeckt. Den 27 Kilogramm schweren “Fang” machten die Männer vor der Küste der Insel Luzon. Sie übergaben ihn der Exekutive, wie der Polizeichef der Provinz Quezon am Dienstag mitteilte. Die Droge hatte sich in dem Container in 27 Päckchen zu je einem Kilogramm befunden.