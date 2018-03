Pianist Alfred Brendel erhält Siegel der Stadt Pordenone

Große Auszeichnung in Italien - © APA(Archiv/dpa)

Der Pianist Alfred Brendel erhält am Samstag das Siegel der italienischen Stadt Pordenone. Bei einer feierlichen Zeremonie im Rathaus der Stadt wird der 87-jährige Künstler für sein Lebenswerk ausgezeichnet, hieß es am Donnerstag. Am Samstagnachmittag wird der Pianist im Theater Verdi ein Konzert gestalten.