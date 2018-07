Pianist Lang Lang mit Comeback nach monatelanger Pause

Lang Lang litt an einer Sehnenentzündung - © APA (GETTY)

Die Sommersaison der klassischen Musik ist eröffnet, und mit ihr kehrt ein Star am Klavier zurück: Nach einer Sehnenentzündung im linken Arm und monatelanger Pause feiert der chinesische Pianist Lang Lang in den USA am Freitag seine offizielle Rückkehr auf die Bühne. Mit dem Eröffnungskonzert des Tanglewood-Festival im Staat Massachusetts soll die Karriere des 36-Jährigen wieder in Schwung kommen.