Barbara und Josef Kapeller vom Dietlgut mit Landesrätin Maria Hutter (re.). - © LMZ/Neumayr

Das ist einmal ein anderes Hoffest: Am Dietlgut der Familie Kapeller in Piesendorf (Pinzgau) ging es am Sonntag nicht nur ums gemütliche Beisammensein, sondern ganz konkret um Artenschutz. Naturschutz-Landesrätin Maria Hutter (ÖVP) schaute ebenfalls vorbei und war vom fröhlichen Fest begeistert.