Piesendorf: Pkw landet auf dem Dach

Wie die Feuerwehr Piesendorf auf ihrer Homepage mitteilt, kam es am Sonntag kurz nach sieben Uhr früh zu dem Unfall auf der Dorfstraße. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, lag ein Fahrzeug auf dem Dach. Zum Hergang ist bis dato nichts bekannt.

Eine Leichtverletzte bei Unfall in Piesendorf

Die Pkw-Lenkerin hat den Unfall mit leichten Verletzungen überstanden, wie Rot-Kreuz-Sprecherin Marie Schulz auf Anfrage von SALZBURG24 schilderte. Die Verletzte wurde zur Behandlung in das Krankenhaus Zell am See gebracht.

SALZBURG24 wird nachberichten.