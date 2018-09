Augenzeugen hatten ein Vibrieren des Seitenleitwerks beobachtet und wollten den gebürtigen Trauner noch per Funk verständigen. In dem Moment geschah schon das Unglück. Der Pilot starb noch an der Unfallstelle. Er war allein an Bord. Der Leichnam und das Fluggerät sind auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt worden. Polizei und Flugunfallkommission haben die Ermittlungen aufgenommen.

(APA)