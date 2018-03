Pilotprojekt für Schulessen startet in Gnigl

„Mir ist es ganz besonders wichtig, dass das Mittagessen für die Kinder frisch zubereitet wird. Hier schaffen wir im Bildungscampus Gnigl die besten Voraussetzungen dafür“, erklärt Bürgermeister Stellvertreter Bernhard Auinger (SPÖ). Noch vorm Sommer möchte Auinger auf Auftrag des Stadtratkollegiums einen Amtsbericht vorlegen, der sich genau mit dem Thema Essen an Schulen und Kindergärten beschäftigt. „Entscheidend wird dabei die Frage sein, ob es Kernaufgabe der Stadt ist, selbst für frisches Essen zu sorgen oder ob die Stadt nur die notwendige Hardware zur Verfügung stellen soll“, erläutert Auinger.

Pilotküche für frisches Schulessen

Die Küche am Bildungscampus Gnigl wird als Pilotprojekt in Angriff genommen. „Die Erfahrungen werden wir bei künftig notwendigen Sanierungen bzw. Neubauten von Schulen und Kindergärten mit einfließen lassen. Das Ziel ist es, mittelfristig alle Kinder in den Städtischen Schulen und Kindergärten mit frischem Essen zu beliefern“, sagt Auinger.

Seniorenwohnhaus kocht für Volksschule mit

In den städtischen Seniorenhäusern wird täglich frisch gekocht. Bereits seit einigen Jahren wird etwa auch im Seniorenwohnhaus in Itzling für die dortige Volksschule mitgekocht, berichtet Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ). „Beim Bildungscampus Gnigl greifen wir auf das Know-how des Küchenteams der städtischen Seniorenwohnhäuser zurück. Dieses Team begleitete in Gnigl bereits den Bau der Produktionsküche und wird diese dann auch betreiben“, informiert Hagenauer.

Bürgerliste weist auf Ernährungsbedürfnisse hin

Die Bürgerliste der Stadt Salzburg zeigt sich über den Vorstoß erfreut. Man fordere schon seit Jahren frisch gekochtes Essen an allen Salzburger Schulen, heißt es in einer Aussendung. Die Aussendung lässt jedoch auch wichtige Fragen offen. Gemeinderat Bernhard Carl, Gesundheitssprecher der Bürgerliste, weist auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse der Kindergartenkinder hin: „Kindergartenkinder haben bekanntlich andere Ernährungsbedürfnisse als ältere Kinder, Erwachsene oder SeniorInnen. Uns ist wichtig zu klären, wie in Zukunft sichergestellt werden soll, dass diesen Bedürfnissen auch entsprechend Rechnung getragen wird.“