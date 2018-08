Listengründer Pilz kündigte eine parlamentarische Anfrage an - © APA

Die Liste Pilz hat nach einem “Addendum”-Bericht, wonach die Verleihung von Staatsbürgerschaften “im besonderen Interesse der Republik” aus Datenschutz-Gründen nicht mehr veröffentlicht werden, vor Korruption gewarnt. Listengründer Peter Pilz kündigte eine parlamentarische Anfrage an den Innenminister an, in der er die Offenlegung aller so verliehenen Staatsbürgerschaften seit 2000 fordern will.