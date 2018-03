Pilz will in möglichen BVT-Ausschuss

BVT glaubt an den Rechtsstaat - © APA

Peter Pilz will in einem möglichen parlamentarischen U-Ausschuss zur BVT-Affäre mitwirken. Das machte der Gründer seiner im Nationalrat vertretenen Liste am Dienstag in einer Pressekonferenz klar. Ob als Abgeordneter oder Mitarbeiter seiner Mandatarin Alma Zadic, sei davon abhängig, ob die Staatsanwaltschaft Innsbruck das Verfahren wegen sexueller Belästigung gegen ihn abgeschlossen hat.