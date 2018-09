PINK Ribbon Run in Bad Gastein: Laufen für den guten Zweck

Gut 500 Läufer fanden sich am Samstag in Bad Gastein ein. - © FMT-Pictures/PP

Unter dem Motto “Laufen für einen guten Zweck” nahmen am Samstag rund 500 Läufer am PINK Ribbon Run in Bad Gastein (Pongau) teil. Der Reinerlös der Veranstaltung geht an die Österreichische Krebshilfe. Ziel der Veranstaltung ist es auf den bevorstehenden Brustkrebsmonat Oktober aufmerksam zu machen und gemeinsam mit vielen Läufern und Gästen Spenden für Betroffene zu sammeln. Wir haben die Bilder vom Lauf für euch.