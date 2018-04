Pinot übernahm Alps-Tour-Führung – O’Connor Etappensieger

Thibaut Pinot ist neuer Gesamtleader - © APA (AFP)

Der Franzose Thibaut Pinot hat auf der dritten Etappe der Tour of the Alps vom gestürzten Kolumbianer Ivan Ramiro Sosa die Gesamtführung übernommen. Der FDJ-Kapitän musste sich am Mittwoch auf dem Südtirol-Teilstück von Auer nach Meran um fünf Sekunden nur dem Australier Ben O’Connor geschlagen geben. Riccardo Zoidl kam wieder unter die besten 15 und behauptete sich damit in den Gesamt-Top-20.