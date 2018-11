Pinzgauer Christbaum steht vor Schloss Schönbrunn

Der Pinzgauer Christbaum steht jetzt in Schönbrunn. - © ÖBf-Archiv/W. Simlinge

Für den Schönbrunner Christbaum wurde in diesem Jahr eine 120 Jahre alte Fichte aus dem Pinzgau ausgewählt. Am Dienstag wurde der 20 Meter große Baum in Bruck an der Glocknerstraße gefällt und nach Wien transportiert. Mittwochfrüh hieß es dann: “Baum steht.”