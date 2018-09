Pinzgauer Firma mischt bei US-Open mit

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem musste sich am Dienstag bei den US-Open in einem epischen Spiel Titelverteidiger Rafael Nadal geschlagen geben. Was Thiem wahrscheinlich nicht wusste: Die neu errichtete Fassade des USTA Louis Amstrong Stadium, wo sein Viertelfinal-Kampf stattfand, stammt von der Maishofener Firma Rieder. Es ist das erste natürlich belüftete Tennisstadion.