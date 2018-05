Pinzgauer schießt mit Schrotflinten aus Fenster

Der Mann wollte seien Schrotflinten ausprobieren (Symbolbild) - © APA/Hans Klaus Techt

Ein 52-Jähriger hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden zwei Mal in einem Mehrparteienhaus in Bramberg (Pinzgau) aus dem Fenster seiner Wohnung geschossen. Gegenüber der Polizei stritt der Mann den Vorfall erst ab. Als die Beamten aber zwei Schrotflinten fanden, erklärte der Mann, dass er diese ausprobieren wollte und daher zwei Schüsse abgegeben hatte.