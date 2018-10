Pinzgauer Skigebiete investieren 108,5 Millionen Euro

Auch am Kitzsteinhorn wird kräftig investiert (Archivbild). - © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Auch wenn die aktuellen Temperaturen eher noch an Sommer denken lassen, startet am Kitzsteinhorn an diesem Wochenende der Skibetrieb. Eine Saison, für die der Pinzgauer Skiverbund wieder viel Geld in die Hand genommen hat. Rund 108,5 Millionen Euro haben die drei großen Skigebiete investiert, im Jahr davor waren es 71,8 Millionen Euro gewesen.