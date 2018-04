Pinzgauer Skiverbund bringt eine Ganzjahres-Liftkarte

Die Karte können auch Mountainbiker wie hier in Leogang nutzen. - © APA/Gindl/Archiv

Die Zeiten, als manche Bergbahnen überlegten, ob sie im Sommer überhaupt aufsperren sollen, sind vorbei. Gäste, die während ihres Sommerurlaubs Lifte nützen, werden immer mehr. Mit einer neuen Ganzjahreskarte, die am Dienstag präsentiert wurde, wollen die Bergbahnen Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, die Schmitten in Zell am See und das Kitzsteinhorn in Kaprun dieses Segment ausbauen.