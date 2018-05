Pinzgauer zum besten Autohändler gekürt

Weiters am Stockerl stehen Angerschmid Kfz aus Neuhofen an der Krems in Oberösterreich und Seidl Autohandel in Gleisdorf in der Steiermark. Bewertet auf einer Skala von einem bis fünf Sternen wurden die Autohäuser in den Bereichen Gesamteindruck, Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit, Angebotsbeschreibung und Kauferlebnis. Auch Weiterempfehlungen werden gezählt.

“Unser Ziel ist es, dass Autokäufer topinformiert die beste Entscheidung für sich treffen”, sagt Markus Dejmek, Österreich-Manager bei AutoScout24 in Österreich. “Die Händler-Bewertungen geben Orientierung und zeigen, welche Autohäuser besonders guten Service bieten.”

(APA)