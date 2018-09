Pinzgauerin von eigenen Brüdern entführt

Die Polizei konnte die 21-Jährige am Tag darauf befreien. - © Bilderbox/Symbolbild

Ein außergewöhnlicher Entführungsfall trug sich vergangenen Montag im Pinzgau zu: Ein 19-Jähriger und sein 23-jähriger Bruder fuhren aus Wien in den Pinzgau, um ihre 21-jährige Schwester aufzuspüren und anschließend gegen ihren Willen in ein Auto zu zerren. Daraufhin fuhren sie wieder zurück nach Wien, wo sie ihre Schwester festhielten. Die Polizei konnte die Brüder am darauffolgenden Tag aufspüren und die junge Frau befreien.