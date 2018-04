Pizza-Weltmeisterschaft in Parma

Auch das geschickte In-die-Luft-Schleudern wird bewertet - © APA (AFP)

Weltmeisterschaft der Pizzabäcker in Italien: In der Gourmet-Hauptstadt Parma kämpfen diese Woche 773 “Pizzaioli” aus 44 Ländern darum, wer die beste Pizza aus dem Holzkohleofen zaubert. 20 Prozent der Teilnehmer sind Frauen. Drei italienische Pizzabäcker mit Pizzerien in Österreich beteiligten sich an der Veranstaltung auf dem Messegelände von Parma, teilten die Veranstalter mit.