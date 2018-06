Pkw erfasst Bursch am Heimweg in Piesendorf

Die drei jungen Männer waren in den frühen Morgenstunden zu Fuß auf der Mittersiller Bundesstraße unterwegs, als eine 52-Jährige den Einheimischen mit ihrem Auto erfasste.

Pinzgauer bei Pkw-Crash verletzt

Das Rote Kreuz brachte den 18-Jährigen rasch in das Tauernklinikum nach Zell am See. In einer ersten Diagnose wurden glücklicherweise nur leichte Blessuren festgestellt, so die Polizei. Der Alko-Test mit der Pkw-Lenkerin verlief negativ. Wie es zum Crash kam, ist derzeit noch unklar.