Polizist kam zufällig am Unfallort vorbei - © APA

Ein zufällig an einem Verkehrsunfall vorbeikommender Polizist hat am Mittwochnachmittag eine Schwerverletzte aus einem Autowrack geborgen. Der Beamte war gerade am Weg in den Dienst gewesen und hatte zwischen Markt Neuhodis und Rechnitz (Bezirk Oberwart) das Unfallfahrzeug neben der Fahrbahn bemerkt, berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag.