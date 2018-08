Pkw-Kollision mit Waldviertelbahn – Autolenkerin verstorben

Ärzte verloren Kampf um Leben der jungen Frau - © APA

Nach einer Kollision eines Pkws mit der Waldviertelbahn am Samstagnachmittag in Brand (Bezirk Gmünd) ist die Autolenkerin ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 20-Jährige verstarb kurz nach der Einlieferung ins Universitätsklinikum St. Pölten im Schockraum, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 26-jähriger Beifahrer und ein 27-Jähriger wurden bei dem Crash schwer verletzt.