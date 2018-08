Pkw-Kollision mit Waldviertelbahn – drei Schwerverletzte

Zwei Pkw-Insassen wurden mit schweren Verletzungen in ein Spital geflogen, eine dritte Person wurde ins Krankenhaus gefahren. Der Lokführer erlitt laut NÖVOG einen leichten Schock, die vier Passagiere im Zug wurden nicht verletzt.

Der Zusammenstoß ereignete sich bei der Eisenbahnkreuzung mit der L66. Das Auto soll nach ersten Angaben schneller als die dort erlaubten 15 km/h unterwegs gewesen sein, so die Sprecherin. “Der Zug hat Pfeifsignale abgegeben”, sagte sie.

Es handelte sich laut NÖVOG um die letzte Zugverbindung auf der Waldviertelbahn für Samstag. Aufgrund von Reparaturarbeiten bleibt der Abschnitt zwischen Alt-Nagelberg und Litschau gesperrt. Auch am Montag kann der Betrieb laut der Sprecherin vermutlich noch nicht wieder aufgenommen werden, sondern wahrscheinlich erst am Dienstag.

Es handelt sich um den dritten Unfall innerhalb weniger Wochen, an dem ein Zug der NÖVOG beteiligt ist. Am 26. Juni war eine Garnitur der Mariazellerbahn bei Völlerndorf (Bezirk St. Pölten-Land) entgleist. 34 Personen wurden verletzt, drei davon schwer. Am selben Tag kollidierte in Waidhofen an der Ybbs ein Auto mit einem Zug der Citybahn. Drei Pkw-Insassen, darunter der Stadtchef und ein Vizebürgermeister, erlitten Blessuren.

(APA)