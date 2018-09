Pkw-Lenker bei Kollision mit Zug in Oststeiermark getötet

Der Pensionist fuhr gegen 11.00 Uhr auf der Gemeindestraße im Ortsgebiet von Krottendorf bei Weiz in Richtung Sportplatz. Laut Polizei fuhr er bei der unbeschrankten Eisenbahnkreuzung aus ungeklärter Ursache unmittelbar vor dem in Richtung Weiz fahrenden Personenzug auf den Bahnübergang auf. Der Lokführer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Pkw wurde vom Zug an der Fahrerseite erfasst und rund 30 Meter mitgeschleift. Der 74-Jährige erlitt schwerste Verletzungen, denen er im Krankenhaus erlag.

(APA)