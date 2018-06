Pkw-Lenker kracht in Hallstadt gegen Lawinengalerie: Tot

Für den 35-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) - © Bilderbox

Tödlich endete Montagvormittag für einen 35-jährigen Pkw-Lenker ein Verkehrsunfall in Hallstadt (Bez. Gmunden) in Oberösterreich. Der Mann prallte auf der Hallstädter Landesstraße (L547) frontal in das Portal der Lawinengalerie. Das berichtete die Polizei am Nachmittag in einer Aussendung.