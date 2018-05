Pkw-Lenker lässt 15-Jährige nach Unfall liegen

Die Mopedlenkerin blieb verletzt zurück. (Symbolbild) - © Bilderbox

Nach einer Kollision mit einer 15-jährigen Mopedlenkerin ließ ein bislang unbekannter Autofahrer das Mädchen am Freitagabend in der Fürbergstraße in der Stadt Salzburg verletzt zurück. Der Lenker sei nur kurz ausgestiegen, um seine Kennzeichentafel aufzuheben, berichtete die Polizei in einer Aussendung.