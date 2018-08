Pkw-Lenker stirbt bei Frontalcrash auf der B1 in Henndorf

Der 56-jähirge Pkw-Lenker verstarb noch ab der Unfallstelle (Symbolbild). - © Bilderbox

Trotz doppelter Sperrlinie überholte Freitagfrüh ein 56-jähriger Pkw-Lenker auf der B1 in Henndorf (Flachgau) einen Lkw. Er krachte dabei frontal in ein entgegenkommendes Auto, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.