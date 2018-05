Ein Toter und fünf Verletzte bei Frontalkollision in NÖ

Der Autolenker verstarb bei dem Zusammenprall - © APA (ARCHIV)

Eine Frontalkollision am Mittwoch in Hirtenberg (Bezirk Baden) hat einen Toten und fünf Verletzte gefordert. Ein 67-jähriger Lenker war gegen 12.30 Uhr mit einem Klein-Lkw auf der LB18 frontal in einen Linienbus gekracht. Der Mann verstarb an der Unfallstelle. Im Bus wurden fünf Passagiere leicht verletzt, teilte die Landespolizeidirektion am Abend auf Anfrage mit.