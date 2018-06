Pkw schleudert auf B305 in Böschung: Zwei Verletzte

Ein 24-jähriger Mann war mit seinem Pkw auf der B305 bergab zu schnell in Richtung Unterjettenberg unterwegs. In einer Linkskurve geriet er ins Schleudern, kam nach links von der Straße ab und stürzte die Böschung hinunter, wo der Wagen in einen Baum prallte und hängen blieb.

Insassen können sich selbst befreien

Der Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer konnten sich selbst aus dem Pkw befreien. Eine Rettungswagen-Besatzung des Reichenhaller Roten Kreuzes versorgte sie und lieferte sie dann in die Kreisklinik Bad Reichenhall ein. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen und abgeschleppt werden.

Unfall in Schneizlreuth: B305 halbseitig gesperrt

Zehn Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schneizlreuth sicherten die Unfallstelle ab, regelten den Verkehr und halfen bei der Bergung des Autos, wobei die B305 kurzzeitig halbseitig gesperrt werden musste. Beamte der Reichenhaller Polizei nahmen den genauen Hergang auf. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet.