Großes Glück hat eine 54-jährige Kärntnerin bei einem Unfall am Donnerstag gehabt: Sie kam mit ihrem Pkw bei Steindorf am Ossiacher See (Bezirk Feldkirchen) von der Straße ab und stürzte über eine Böschung auf Zuggleise. Die Frau stieg laut Polizei unverletzt aus dem Wrack und brachte sich in Sicherheit. Der Exekutive gelang es, einen nahenden Personenzug mit 70 Fahrgästen rechtzeitig anzuhalten.

Ein Zusammenstoß konnte verhindert werden, verletzt wurde niemand. Die Zugstrecke Villach – St. Veit war für etwa 1,5 Stunden gesperrt. (APA)