Kurz vor Mitternacht kam der Mann aus der Marktgemeinde Metnitz (Bezirk St. Veit an der Glan) in Richtung Oberhof fahrend bei Schwarzenbach von der Fahrbahn ab. Nach dem Sturz über die Böschung kam der Pkw auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer sowie die Mitreisenden im Alter zwischen 23 und 29 konnten sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Die Verletzten wurden nach Erstversorgung in das Krankenhaus Friesach gebracht.

(APA)