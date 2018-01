Plädoyer für “Freiheit zu belästigen” stößt auf Entrüstung

Unterschrieben wurde der Aufruf von rund hundert Frauen, unter ihnen auch Schauspielstar Catherine Deneuve. - © AFP/Valery Hache/Archiv

Ein Plädoyer französischer Frauen für die “Freiheit zu belästigen” hat einen Sturm der Entrüstung entfacht: Politikerinnen und Feministinnen übten am Mittwoch scharfe Kritik an dem offenen Brief von rund 100 Frauen, in dem von einer “Denunziations-Kampagne” gegen Männer die Rede ist.