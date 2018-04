Planschen zum Stressabbau: Heißes Bad entspannt Affen

Ein heißes Bad entspannt auch die japanischen Makaken. (Symbolbild) - © EPA/Everett Kennedy Brown

Für gestresste Japaner gibt es nichts Erholsameres als ein heißes Bad im Onsen. Doch nicht nur sie lieben ihre von natürlichen heißen Quellen gespeisten Bäder. Auch wilde Schneeaffen in Japans berühmtem Jigokudani-Affenpark gönnen sich besonders in den Wintermonaten unter den neugierigen Blicken von Touristen ein heißes Bad im Onsen. Das tun sie in erster Linie aber nicht, um sich aufzuwärmen.