Plastikkrokodil löst Polizeieinsatz aus

Die Beamten tauften die Attrappe "Schnappi". - © Polizei Unna

Ein telefonischer Hinweis auf ein freilebendes Krokodil in einem Teich im nordrhein-westfälischen Werne hat am Sonntag die Polizei auf den Plan gerufen. Eine Frau aus Lünen hatte demnach am Samstagabend ein rund ein Meter langes Reptil in dem Teich gesehen, wie die Polizei in Unna mitteilte. Eine Funkstreife machte sich daraufhin auf den Weg zu dem Gewässer.