Platter und Kompatscher trafen Ortschefs zu Brenner-Transit

Platter (r.) und Kompatscher kämpfen vereint gegen den Transit

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher (SVP) haben am Freitag rund 35 Ortschefs aus dem Wipp- und Eisacktal in Franzensfeste getroffen, um die Problematik des steigenden Transits auf der Brennerstrecke zu diskutieren. Bereits Anfang Juli hatte sich Platter in Sachen Transit mit bayrischen Bürgermeistern in Kufstein zusammengesetzt.