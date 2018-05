Poesiefestival Berlin mit 150 Dichtern aus aller Welt

Das Festival (24.-31. Mai) soll mit Lesungen, Ausstellungen, Performances und Konzerten Poesie erlebbar machen. “Unter dem Motto “Werte Vers Kunst” befragen die internationalen Dichterinnen und Dichter unsere Werte durch die Kunst von Versen und bringen sie als Poesie auf die Bühne”, so die Veranstalter.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sprach in ihrem Grußwort vom “wunderbaren Zauber” der Poesie. Um ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, sei die Freiheit der Kunst unverzichtbar, so die CDU-Politikerin. Das Festival wird vom Haus der Poesie in Zusammenarbeit mit der Berliner Akademie der Künste veranstaltet und aus dem Hauptstadtkulturfonds gefördert.

Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der konkreten und sichtbaren Poesie. Unter dem Motto “Raus mit der Sprache” setzen sich ab Donnerstag (24. Mai) mehrere beteiligte Galerien in ihren Ausstellungen mit dem Zusammenspiel von Sprache, Schrift, Klang und Medien auseinander. In der Veranstaltung “Sinngewinn durch Unfug” (31.5.), die ein “Plädoyer für Sprachkunst, die sich mit Sprache als Material auseinandersetzt” sein will, ist mit Wolfgang Helmhart, Sandra Hubinger, Florian Neuner und Christian Steinbacher ein österreichisches Line-Up vertreten.

Bei der Auftaktveranstaltung “Weltklang” (25. Mai) lesen, singen und performen zahlreiche internationale Künstler in ihren Muttersprachen. So solle der Reichtum der Gegenwartslyrik deutlich werden, hieß es. Zu der Veranstaltung erscheint eine Anthologie mit Übersetzungen zum Mitlesen.

Ein weiterer Höhepunkt ist der Abend “Elegie und Aufbruch” (29. Mai), bei dem sich Exil-Künstler aus China mit den zwiespältigen Entwicklungen in ihrem Land auseinandersetzen. Neben Ai Weiwei sind der ebenfalls in Berlin lebende Lyriker Yang Lian sowie die Dichterin und Wanderarbeiterin Zheng Xiaoqiong vertreten.

(APA/dpa)