Polarsternpreis 2018 an Salzburger Helmut Windhager

Gleichenfeier der VEGA-Sternwarte Haus der Natur. Im Bild von links: Norbert Winding mit Sponsor Franz Blum und Helmut Windhager. - © Neumayr/Archiv

Helmut Windhager, Leiter der Arbeitsgruppe Astronomie am Haus der Natur in Salzburg, ist Donnerstagabend in Wien mit dem Polarsternpreis 2018 des Österreichischen Weltraum Forums (ÖWF) ausgezeichnet worden. Er wird damit für seine Tätigkeit als astronomischer Projektleiter der VEGA Sternwarte gewürdigt, die im August 2018 in Salzburg eröffnet wird.