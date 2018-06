Pole Position für Lorenzo bei Katalonien-Grand-Prix

66. Bestzeit für Jorge Lorenzo - © APA (AFP)

Jorge Lorenzo hat sich im Samstag die Pole Position für den MotoGP von Katalonien in Montmelo gesichert. Es war vor seinem 275. WM-Rennen am Sonntag die 66. Bestzeit, damit hat der Spanier den neunfachen Weltmeister Valentino Rossi (65 in in 371 Rennen) überholt. Mit 66 Tausendstel Rückstand beendete der WM-Leader und Weltmeister Marc Marquez das Qualifying auf Platz zwei.