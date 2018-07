Polens Regierung legt im Machtkampf um Oberstes Gericht nach

Die Regierung will Richterin Malgorzata Gersdorf loswerden - © APA (AFP)

Im Machtkampf um Polens Oberstes Gericht zieht die Warschauer Regierung die Zügel weiter an. Das Unterhaus Sejm nahm am Donnerstag in erster Lesung einen Gesetzentwurf an, durch den der Posten der zwangspensionierten Gerichtspräsidentin Malgorzata Gersdorf schneller als vorgesehen nachbesetzt werden kann.