Polit-Treffen: Soll Salzburg öfter Austragungsort sein?

Salzburg war während des EU-Gipfels kurzzeitig das politische Zentrum Europas. - © APA/Barbara Gindl

Die Stadt Salzburg zeigt sich zum EU-Gipfel in den letzten Tagen von ihrer schönsten Seite. Sollen künftig vermehrt Polit-Treffen in Salzburg über die Bühne gehen? Stimmt ab in unserem Meinungscheck!