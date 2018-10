Polizei ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Die Jugendlichen flüchteten nach Einschlagen der Vitrine am Universitätsplatz mit Fahrrädern. Kurz danach konnten zwei Polizeistreifen den 16-jährigen Österreicher in der Kapitelgasse und den 15-jährigen Inder in der Festungsgasse festnehmen.

Jugendliche brechen in Trafik ein

Die beiden berichteten noch von einem dritten Mittäter, einem 13-jährigen Bub aus Afghanistan, der ebenfalls in Hallein wohnt. Er konnte bisher noch nicht festgenommen werden. Das Diebesgut sowie die Fahrräder wurden von der Polizei sichergestellt.

Die Jugendlichen wurden ins Polizeianhaltezentrum Salzburg gebracht.