Polizei fand 1.100 Kilo Kokain in Fischladung

Die Ermittler hatten die Drogen bereits in Rotterdam entdeckt - © APA (AFP)

Die niederländische Polizei hat in einem Container mit gefrorenem Fisch aus Ecuador rund 1.100 Kilogramm Kokain gefunden. Wegen des Schmuggels der Drogen seien sieben Menschen festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag in Den Haag mit. Die Drogen hätten einen Verkaufswert von rund 22 Millionen Euro.