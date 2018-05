Seit Februar 2017 bestellte der Mann über diverse Versandhäuser im Internet Elektronikartikel sowie Kleidung, wie die Polizei berichtet. Als der Mann am Dienstag die Paketabholstation in Salzburg-Itzling betrat, traf er dort die Polizei an. Der Mann floh, die Polizei verfolgte ihn und nahm den 22-Jährigen schließlich fest. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.