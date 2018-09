Polizei fasst Schleuser und rettet drei Migranten

Die Bayerische Polizei legte Schleusern das Handwerk. - © Bilderbox/Symbolbild

Beamte der Grenzpolizei in Piding (Lkr. BGL) fassten vergangenen Donnerstag zwei Schleuser. Diese hatten drei Migranten unter lebensgefährlichen Bedingungen in ihrem Auto versteckt. Die Polizei musste das Versteck gewaltsam aufbrechen und befreite drei Männer in bedenklichem Gesundheitszustand.