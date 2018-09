Polizei findet 35 Cannabispflanzen in Gaissauer Wohnung

35 Cannabispflanzen hatte der Halleiner in seiner Wohnung. - © APA/Patrick Pleul/dpa-Zentralbild

Aus einem Haus in Gaissau bei Hallein (Tennengau) bemerkten Beamte am Freitag starken Cannabisgeruch. Daraufhin befragten sie den 38-jährigen Mieter, der angab, “nicht Illegales im Haus” zu haben, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten schließlich 35 Cannabispflanzen.