Polizei forscht dreisten Betrüger im Pinzgau aus

Eine 29-Jährige wurde am Montagabend auf der B311 Opfer eines dreisten Betruges. Im Bereich der Gasteinerkreuzung bei Lend (Pinzgau) hielt ein 41-Jähriger ihr Auto an. Der Mann fragte die Autofahrerin, ob sie ihm rumänisches Geld in Euro wechseln könne er brauche es zum Tanken. Die Frau übergab ihm 225 Euro, das Wechselgeld hatte allerdings nur einen Wert von 1,50 Euro. Die Polizei konnte den Betrüger wenig später ausforschen.