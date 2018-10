Polizei-Großeinsatz wegen Betrugs im belgischen Fußball

Auch der RSC Anderlecht wurde untersucht - © APA (AFP)

In sieben europäischen Ländern hat es einen koordinierten Großeinsatz der Polizei wegen des Verdachts auf organisierten Betrug im belgischen Profifußball gegeben. Die Behörden hätten am Morgen 57 Hausdurchsuchungen u.a. in Belgien und Frankreich vorgenommen und eine “große Anzahl Personen” festgenommen, teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Brüssel mit.